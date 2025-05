Guardiola projeta decisão da Copa da Inglaterra contra o Crystal Palace: "Queremos levantar o troféu"

Desde 2016 no Manchester City, Guardiola busca conquistar seu terceiro título na competição (2018/19 e 2022/23). Na temporada passada, a equipe acabou com o vice-campeonato depois da derrota diante do Manchester United na decisão, por 2 a 1.

O Manchester City mira garantir seu oitavo troféu da Copa da Inglaterra e igualar o número de taças de Tottenham, Chelsea e Liverpool, ficando atrás apenas de Manchester United (13) e Arsenal (14). Por outro lado, o Crystal Palace vai atrás do título inédito em sua história.

Além disso, a equipe do técnico Pep Guardiola busca salvar uma temporada decepcionante, depois de ficar longe do título do Campeonato Inglês e cair nos playoffs da Liga dos Campeões.

Desfalques do Manchester City

Pep Guardiola ainda falou sobre os desfalques do Manchester City para a final da Copa da Inglaterra e revelou que não tem novidades em relação aos lesionados. Assim, o espanhol não vai poder contar com Nathan Ake, Oscar Bobb e John Stones.

Em relação à situação de Rodri, afastado dos gramados desde setembro por conta de uma grave lesão no joelho, Guardiola não deu muitas explicações.