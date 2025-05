Gabriel Brazão, do Santos, está na lista de possíveis reforços do Porto

O clube português buscou informações sobre Brazão, mas ainda não avançou. O interesse por enquanto não passou de uma consulta.

Gabriel Brazão também está na mira do Galatasaray. O clube turco promete fazer uma proposta na reabertura da janela.

O Santos não foi procurado por nenhum clube e evita dizer ao mercado quanto gostaria de receber para vender o atleta. Brazão é titular absoluto do time.

O próprio estafe do goleiro entende que o Peixe não deve facilitar a saída. Até pela possibilidade de perder o reserva João Paulo.

Aos 24 anos, Gabriel Brazão é um dos poucos destaques do Santos na temporada. Ele chegou de graça em 2024, se firmou por conta de uma lesão do João Paulo e não saiu mais do time. O contrato vai até o fim de 2028.