Casemiro confirma conversa com Ancelotti e quer voltar à seleção brasileira

Casemiro está de olho em uma vaga na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. O meia do Manchester United — que não veste a Amarelinha desde outubro de 2023 — elogiou o italiano, com quem trabalhou no Real Madrid, e não escondeu o desejo de ser convocado.

"É difícil falar em voltar para a seleção. É inevitável pensar nisso quando você fala da grandeza de um treinador como esse [Ancelotti]. Quando você tem um treinador dessa grandeza e ele vai para a Seleção Brasileira, claro que te apetece, claro que você tem vontade de voltar para o Brasil", declarou Casemiro, em entrevista à ESPN.

"Então, já tive contato com ele [Ancelotti], sim. Mas antes também eu já mantinha contato com o filho dele (auxiliar Davide Ancelotti), com quem tinha um carinho imenso. Então, sem dúvidas, ele vai ser muito bom para a Seleção, independentemente se ele ganhará ou não", completou Casemiro.