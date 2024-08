Hospital divulga horário e causa da morte do zagueiro Izquierdo

Veja nota do Einstein

O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Dr. Marcos Vinicius Tadao Fujino, neurologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Carlos Vicente Serrano Junior, cardiologista no Hospital Israelita Albert Einstein

Dr. Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein

Tragédia no MorumBis

Izquierdo sofreu uma arritmia seguida de parada cardíaca na última quinta-feira (22). Nesta terça (27), o Nacional anunciou a morte do jogador. Ele estava internado na UTI no Hospital Israelita Albert Einstein.

O zagueiro caiu sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo contra o São Paulo, pela Libertadores, e precisou ser reanimado mais tarde. Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado e deixou o estádio de ambulância. O atleta chegou ao hospital em parada cardíaca, e manobras de ressuscitação foram feitas. Um desfibrilador também foi usado.