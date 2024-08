Médico da Conmebol não vê erro em protocolo de atendimento a Izquierdo

Protocolo da Conmebol

Ao contrário da fatalidade com o jogador Serginho, do São Caetano, que morreu no Morubi, em 2004, o atendimento de Izquierdo no estádio foi muito mais estruturado, na visão de Pedrinelli.

Se você olhar o atendimento do primeiro caso no Morumbi e comparar com esse, é completamente diferente, outra história. A gente já tinha o protocolo escrito, fiz o treinamento com a ambulância antes do jogo... É que ninguém vê isso, porque aconteceu muito tempo antes do jogo, entendeu? A gente passa a visita em todo lugar, checa se as pessoas estão presentes, a gente faz tudo. Infelizmente, a gente tem o imponderável do mundo, né? André Pedrinelli

Evolução da medicina esportiva e o 'injury spotter'

A tecnologia é uma aliada para as equipes médicas das competições continentais, que contam com um tablet que transmite imagens específicas de atendimentos no gramado e de possíveis lesões graves.