Dorival vê "pequeno desequilíbrio" no Corinthians e mira 'recuperar' atletas: "Você não pode desistir"

A possibilidade de Garro e Coronado jogarem juntos, desse modo, voltou a ser pauta no Corinthians. O ex-treinador Ramón Díaz pouco utilizava os dois meias no 11 inicial. Entretanto, Dorival não descartou que os dois possam atuar lado a lado no meio-campo corintiano.

O treinador, inclusive, já resolveu uma situação parecida. Em sua chegada ao Flamengo, em junho de 2022, muitos chegaram a dizer que Pedro e Gabigol não poderiam jogar juntos. Dorival Júnior, por sua vez, encontrou uma forma de extrair o melhor do futebol de ambos lado a lado.

"Eu passei por isso no Flamengo também. Tinham dois jogadores que não tinham jogado juntos com três, quatro treinadores. Eu respeito muito as posições que são tomadas, mas procuro nunca definir uma situação, porque acho que os jogadores podem encontrar um caminho e você pode provocar um caminho que faz com que eles encontrem uma solução. Acredito nisso. Respeito muito a posição, principalmente tomada em razão de tudo que ele observou. Ramón é uma pessoa que tem credenciais para pode ser posicionar. É uma situação que respeito, mas sempre acredito que, de repente, tendo jogadores de nível, de qualidade, você possa encontrar caminhos e soluções", finalizou o comandante.

Devidamente registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Dorival Júnior estreará no comando do Corinthians já nesta quarta-feira. O Timão visita o Novorizontino, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.