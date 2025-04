Entenda como o Santos 'driblou' Caixinha para publicar rescisão e liberar Cleber Xavier

O Santos registrou a rescisão de Pedro Caixinha no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde da última terça-feira. O clube, no entanto, ainda não entrou em um acordo para o pagamento da multa do português, que se surpreendeu ao ver seu nome no sistema.

Para publicar a saída do treinador, a diretoria santista informou à entidade brasileira que o caso está no âmbito judicial. Assim, o Peixe está livre para fazer a movimentação.

O Alvinegro Praiano tinha pressa para registrar a rescisão. Conforme o parágrafo 5 do Capítulo VII do Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, um clube só pode inscrever um novo técnico após "diligenciar a publicação da rescisão contratual no BID".