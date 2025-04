CSA x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o CSA enfrenta o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O duelo terá transmissão do Amazon Prime Video.

Jogando em casa, o CSA tenta surpreender para ficar com a vantagem no confronto. O Grêmio, por sua vez, vem de dois empates e tenta crescer de produção sob o comando de Mano Menezes.