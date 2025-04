Roger Machado sai em defesa de Enner Valencia, após vaias da torcida no Beira-Rio

???????? ????????! ??? #TeApoiaremosDeCoração

VAR anula dois gols colorados, mas Gustavo Prado marca nos acréscimos e o Clube do Povo abre a terceira fase da Copa do Brasil com vitória de 1 a 0 no Beira-Rio! ??? #OInterVenceu pic.twitter.com/dYLza2Bosj

? Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 30, 2025

Valencia começou entre os titulares do Internacional para o duelo contra o Maracanã. O equatoriano permaneceu em campo até os 22 minutos do segundo tempo, quando deu lugar ao jovem Raykkonen Pereira, de apenas 16 anos.

No momento da substituição, Valencia foi vaiado pelos torcedores no Beira-Rio. O atacante vive temporada de altos e baixos, com sete gols (cinco deles no Campeonato Gaúcho) e uma assistência em 20 jogos. Com o duelo da noite desta terça-feira, o equatoriano completou o sétimo jogo seguido sem balançar as redes.

"Na opinião do ambiente externo, o melhor é sempre quem está fora. Não faz muito tempo que eu era cobrado para que o Valencia entrasse no time. A crítica vinha em cima do Rafael Borré, que não vinha bem. É uma avaliação descompensada", completou Roger Machado.