São Paulo prepara homenagem a Izquierdo, mas foca decisão na Copa do Brasil

O São Paulo prepara homenagens para Juan Izquierdo, jogador do Nacional-URU que morreu ontem aos 27 anos, antes da partida contra o Atlético-MG no MorumBis, hoje (28), às 21h30, pela Copa do Brasil. A informação foi trazida pelo colunista André Hernan, no De Primeira.

Segundo Hernan, a morte de Izquierdo afetou bastante o vestiário do Tricolor, que vê uma vitória no jogo de hoje como uma maneira de homenageá-lo. O colunista do UOL destacou que, apesar da tristeza pelo falecimento do jogador uruguaio, o São Paulo está focado em conseguir um bom resultado no duelo pelas quartas de final.