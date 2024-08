Parada cardíaca demora ao menos 5 minutos para afetar o cérebro, diz médico

Arritmia cardíaca: "A arritmia cardíaca é uma mudança do compasso natural do coração. O coração tem duas batidas principais e qualquer mudança no equilíbrio ou na harmonia dessas duas batidas, por exemplo, se surgir uma terceira batida, uma quarta batida, ou se essas duas batidas fisiológicas não acontecerem corretamente, tudo isso a gente pode englobar como uma arritmia cardíaca. No caso do Izquierdo, eu posso dizer para vocês com uma certa segurança que ele teve uma modalidade um tipo de arritmia considerado mais grave, porque ela foi convertida rapidamente para uma parada cardíaca".

Parada cardiorrespiratória: "Todos nós podemos sentir palpitação, sentir uma batedeira e não ter uma parada cardíaca associada, mas existe uma minoria de casos, alguns tipos de arritmia, que infelizmente são mais severas, mais intensas e podem automaticamente se converter numa parada do coração. São arritmias que não permitem que o coração se mantenha com uma pressão adequada, com batimento mínimo adequado, e acaba levando realmente à parada do músculo cardíaco. Certamente, foi isso que aconteceu com o Izquierdo. A gente pode discutir todas as causas possíveis, uma questão multifatorial, fatores familiares e genéticos, eventualmente a gente pode discutir fatores até emocionais que podem ter agravado a tendência dele naquela semana do jogo. A gente nunca sabe o que o jogador passou naquela semana, não podemos esquecer que o jogador não é uma máquina".

Morte encefálica: "A morte dele foi encefálica porque foi possível reanimá-lo daquela condição de parada cardíaca. O grande problema é que o coração é o motor que bombeia sangue para todos os órgãos e, se nós colocarmos uma hierarquia de prioridade, o cérebro obviamente é o nosso centro de comando. O que nós temos de definição na literatura médica é que se você tiver um coração parado de 5 minutos, daí para cima você certamente vai ter lesão cerebral que pode ser de grau variável. Pelo nível de lesão cerebral que ele teve e pela rapidez com que ele evoluiu para uma morte encefálica, essa parada cardíaca, apesar de todo o esforço dos médicos do São Paulo, do Nacional, da ambulância, de estar num estádio próximo ao Einstein, essa parada cardíaca certamente não foi curta. Ou seja, não foi abaixo de 5 minutos. Então, a falta do oxigênio e a falta da glicose, do açúcar, que são os grandes combustíveis para o cérebro, fez com que o cérebro tivesse perdas de neurônios e uma resposta natural do cérebro nesse caso é edemaciar, é inchar. Quando ele incha, entra primeiramente em coma, a pessoa não acorda, perde reflexo, você não tem mais contato nenhum com ela, ela tem que ser mantida artificialmente. Se os neurônios não conseguirem ter uma capacidade de organização e de reconstituição, infelizmente evolui para uma morte encefálica."

