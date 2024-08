'Parece que perdi um parente': 'Coração Valente' lamenta morte de Izquierdo

O ex-atacante Washington, conhecido como "Coração Valente", expressou profunda tristeza ao comentar a morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, que sofreu uma parada cardíaca em campo e morreu na última terça-feira (27). Washington, que enfrentou uma situação semelhante em 2002, relembrou o impacto que isso teve em sua vida e destacou a importância de cuidados médicos rigorosos no esporte.

Primeiro vem uma comoção, a gente fica comovido, preocupado. Infelizmente, nós tivemos a triste notícia do falecimento do Izquierdo. Eu fico sempre emocionado quando acontece uma situação como essa com um atleta, principalmente quando se trata do coração, do qual eu fui tratado, e graças a Deus eu consegui me recuperar. Parece que eu perdi um amigo, um parente, e que Deus console e consiga fazer com que os corações dos familiares sejam fortes para poder seguir a vida

Washington destacou as diferenças entre sua experiência e a de Izquierdo, apontando que ele conseguiu buscar ajuda médica antes que sua condição se agravasse.