Juventude x Palmeiras: veja onde assistir ao duelo do Brasileirão feminino

As palestrinas chegam para o duelo buscando a recuperação após a primeira derrota na temporada. Na rodada anterior, o Palmeiras foi superado pela Ferroviária por 2 a 1, na Arena Barueri.

Mesmo com o revés, o Verdão ocupa a 4ª colocação da tabela, com 14 pontos conquistados em sete jogos - foram quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 16 gols marcados e 10 sofridos.

Além da boa colocação, o Palmeiras ostenta um aproveitamento perfeito como visitante no torneio, com três vitórias fora de casa até aqui. Sob o comando técnico de Camilla Orlando, o time alviverde segue na briga pelas primeiras posições e busca manter a regularidade para garantir uma vaga no mata-mata da competição.