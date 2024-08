Cartola é preso após tramar sucessão em federação mesmo banido do futebol

Cezário permaneceu pouco mais de um mês detido e foi liberado em 27 de junho após a Justiça aceitar o pedido de habeas corpus e substituir a prisão preventiva pelo uso de tornozeleira eletrônica. O cartola também acabou banido do futebol pelo MP-MS, sendo proibido de se aproximar da sede da FFMS ou de se encontrar com dirigentes do futebol do estado. Mas, segundo o Gaeco, Cezário não cumpriu a norma.

Após a saída do cartola, a CBF nomeou Estevão Petrallas, ex-presidente do Operário, time mais tradicional do estado, como interventor na FFMS. Ele tem até o final de novembro para marcar novas eleições. Porém, o antecessor agiu nos bastidores para que não houvesse pleito e um indicado seu assumisse o comando.

O UOL apurou que Cezário viajou pelo menos duas vezes à sede da CBF no Rio de Janeiro (RJ) para tentar destituir Petrallas, evitar eleições e conseguir a nomeação de um apadrinhado. Além disso, conforme atestou o Gaeco, ele seguiu uma rotina de encontros e reuniões com dirigentes do estado mesmo banido do futebol, influenciando em decisões da federação local.

O que diz a defesa de Cezário

Em contato com a reportagem, o advogado de Cezário, André Borges, disse que "ainda estava sendo atualizado sobre a situação da nova prisão". Sobre a viagem ao Rio, ele afirma que seu cliente pode viajar por até oito dias, mesmo com a tornozeleira, e que ele não foi à CBF, "apesar de não estar proibido de falar com a entidade".

Sobre as denúncias do MP-MS contra Cezário, Borges alega que a "origem do dinheiro é lícita e será declarada no momento oportuno". E reitera ainda que Cezário "cumpre o determinado e se afastou completamente de suas funções como dirigente de futebol".