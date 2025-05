Goleiro de 16 anos assina primeiro contrato profissional com o Santos

Goleiro do sub-17, Arthur do Vale assinou o seu primeiro contrato profissional com o Santos. Com passagens pelas Seleções de base do Brasil, o atleta acertou vínculo até 2028 com o Peixe.

"Assinar meu primeiro contrato profissional com o Santos é a realização de um sonho. Vestir essa camisa tão pesada e com tanta história me enche de orgulho e responsabilidade. Sei que é só o começo e que ainda tenho muito a aprender, mas estou muito motivado para seguir evoluindo e honrar essa oportunidade da melhor forma possível", disse o goleiro.