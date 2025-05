Paulinho pode ganhar sequência como titular em volta do Palmeiras ao Allianz

O Palmeiras retorna ao Allianz Parque depois de 17 dias para receber o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Nesta partida, o atacante Paulinho pode dar início a sua primeira sequência entre os titulares da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira.

O camisa 10 do Palmeiras teve a primeira chance entre os 11 iniciais no último domingo, quando começou jogando o clássico contra o São Paulo. Na oportunidade, ele atuou até os 20 minutos do segundo tempo e deu lugar, posteriormente, a Mauricio.

O Palmeiras é líder do Grupo G, com 12 pontos. Com isso, já garantiu vaga nas oitavas de final, assegurando a ponta. Com o time bem encaminhado, o técnico Abel Ferreira deve seguir fazendo mudanças na equipe e dar maior sequência a Paulinho, por exemplo, podendo seguir na vaga de Facundo Torres, que ficou no banco pela primeira vez após 20 jogos.