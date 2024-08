Ex-Corinthians, António Oliveira recusa Cuiabá; auxiliar assume clube

Na temporada passada pelo Cuiabá, António Oliveira comandou a equipe em sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro desde o acesso, conquistado em 2021. O Dourado terminou a Série A na 12ª posição. Já pelo Corinthians, António Oliveira esteve 29 jogos à frente da equipe entre Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, com um retrospecto de 13 vitórias, nove empates e sete derrotas.