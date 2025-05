Após vitória do Botafogo, Paiva explica gesto obsceno: "Discussão entre a minha equipe técnica"

Com o resultado, a equipe do técnico Renato Paiva segue na 3ª posição do grupo A, com nove pontos conquistados, mas depende apenas de uma vitória na última rodada para garantir vaga nas oitavas de final. O Estudiantes é o vice-líder da chave, com os mesmos nove pontos.

O último compromisso do Botafogo pela fase de grupos da Copa Libertadores acontece no dia 27 de maio, terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela sexta rodada, diante do Universidad de Chile, no Nilton Santos. A equipe chilena lidera o grupo A, com dez pontos.

Em caso de empate, a equipe carioca depende de um tropeço do Estudiantes contra o Carabobo-VEN para avançar na competição.

Antes disso, o Botafogo volta a campo neste domingo, às 18h30, quando visita o Flamengo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O Glorioso é o 9º colocado, com 11 pontos. O Rubro-negro é o vice-líder, com 17 pontos conquistados.