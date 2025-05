Novo Projeto Neymar: jogador custa R$ 21 milhões por mês ao Santos

Apesar do alto custo, o clima no Santos é de confiança quanto à viabilidade da operação. O clube vem aumentando a receita com patrocínios e ações de marketing.

O UOL teve acesso a documentos que detalham o modelo da contratação e a números que explicam a lógica santista

Sobre salários, o contrato federativo fixa em R$ 4,14 milhões o vencimento bruto de Neymar Jr. em carteira.

Sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração da imagem, o Santos terá que repassar à empresa de Neymar pai, por contrato, no mínimo US$ 15 milhões (R$ 85 milhões).

Esse valor precisa ser quitado, independentemente das receitas arrecadadas, até 30 de julho deste ano.

Caso não atinja a meta, o Santos é obrigado a pagar do próprio bolso.



Segundo o planejamento estratégico de marketing, a divisão de receitas fica da seguinte forma: