Análise: Zubeldía mexe mal, mas se redime ao apostar em nova joia de Cotia

Mas, tudo isso poderia ter sido evitado caso Luis Zubeldía não tivesse realizado substituições questionáveis no início do segundo tempo. O treinador argentino promoveu as entradas de Ferraresi e Pablo Maia nas vagas de Ferreirinha e Oscar, as duas grandes referências técnicas da equipe, mesmo precisando vencer o jogo.

A partir daí, o São Paulo perdeu criatividade, ficou mais "engessado" e convidou o Libertad a marcar presença no campo de ataque, já que os paraguaios estavam em vantagem numérica e não precisaram mais se preocupar com o talento individual de Oscar e Ferreirinha.

Somente depois que o Tricolor sofreu o gol de Aguilar que Zubeldía voltou a mexer na equipe, tornando-a mais ofensiva novamente com as entradas de Luciano na vaga de Cédric Soares e Lucca no lugar de Lucas Ferreira.

Não é a primeira vez que Luis Zubeldía tem uma leitura questionável do jogo e promove substituições incompatíveis com o que a partida pede. Por sorte, ele segue tendo uma fonte inesgotável de talento que é Cotia. Não fossem as categorias de base, o São Paulo já teria sucumbindo há tempo.