Jovem esquecido por Ramón renasce no Corinthians e deve ganhar chance com Dorival

O jovem zagueiro João Pedro Tchoca deve receber uma chance como titular do Corinthians no jogo desta quinta-feira, contra o Racing-URU, em Montevidéu, pela Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no Estádio Centenário.

O jogador, revelado nas categorias de da base do Timão, havia sido esquecido pelo antecessor de Dorival Júnior, Ramón Díaz. O garoto cometeu uma falha no primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, pela fase preliminar da Libertadores, e foi sacado da equipe.

Tchoca se destacou no início da temporada e chegou a ganhar sequência entre os titulares, mas foi preterido após o erro no Equador. De lá para cá, ele atuou por apenas 45 minutos no empate de 1 a 1 com o Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.