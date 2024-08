Palmeiras: Mayke tem lesão confirmada, e Vitor Reis vira dúvida

Vitor Reis tem edema na coxa direita e vira dúvida. O defensor foi poupado no fim de semana e fez um trabalho à parte na manhã na Academia de Futebol.

O restante do elenco realizou cerca de 1h30 de um treino coletivo com dois times no gramado.

O Palmeiras volta a campo no domingo (1), às 18h30 (de Brasília), contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão.