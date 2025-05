Torcedores do São Paulo atingidos por placa são transferidos ao Albert Einstein

Com um jogador a menos desde os 16 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Alisson, e em desvantagem no placar já nos minutos finais, o São Paulo buscou um empate diante do Libertad graças ao gol do jovem Lucca, de 17 anos, que estreava na equipe principal. O resultado garantiu a classificação do Tricolor às oitavas de final da Libertadores.

O time comandado por Luis Zubeldía lidera o Grupo D com 11 pontos, seguido por Libertad, com oito. O São Paulo volta a campo pela competição no dia 27 de maio, ao enfrentar o Talleres, no Morumbis. Antes disso, a equipe foca no confronto contra o Grêmio, pelo Brasileirão, neste sábado, também em casa.