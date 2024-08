Flamengo informa desistência da Atalanta por Wesley: 'Aqui não é várzea'

O diretor-executivo do Flamengo, Bruno Spindel, informou que a Atalanta (ITA) desistiu da contratação do lateral-direito Wesley, em uma negociação que girava na casa de R$ 96 milhões, e mais bônus. A declaração foi dada na sede da CBF, antes do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo não é clube de várzea e nenhum jogador do Flamengo irá viajar sem contrato assinado. O Flamengo é um clube brasileiro grande, de padrão mundial, e se eles acham que isso aqui é várzea, várzea é em outro lugar

Bruno Spindel, diretor-executivo do Flamengo

O que aconteceu

A data para a finalização do negócio se tornou obstáculo nas tratativas. Durante as conversas, o Rubro-Negro demonstrou intenção de contar com o jogador contra o Bolívar, na Libertadores, enquanto os italianos insistiam em uma liberação imediata.