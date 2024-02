'Ele não matou', diz defesa de atleta após morte suspeita de jovem

Médicos constataram uma fissura de 5 cm na região genital da vítima como fonte da hemorragia. A informação consta no boletim de ocorrência. A polícia informou que no apartamento de Dimas havia manchas de sangue. O local foi preservado para perícia.

Dimas, jogador da base do Corinthians, deixa a delegacia após depoimento Imagem: Reprodução/TV Globo

O caso foi registrado como morte suspeita. Dimas prestou depoimento no 30º DP, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo e aguarda o andamento das investigações.O Corinthians diz aguardar a investigação dos fatos. O clube se colocou à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. O caso foi transferido para o 52º DP, no Parque São Jorge.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.