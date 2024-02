Mercado Livre adquire naming rights do Pacaembu: 'Investimento de R$ 1 bi'

O São Paulo anunciou recentemente a venda dos naming rights do estádio do Morumbi para a Mondelez, empresa de alimentos que tem o chocolate Bis como uma das marcas. O contrato total é de R$ 75 milhões por três anos, o que corresponde a uma média de R$ 25 milhões por temporada. Desde janeiro, o estádio tricolor é chamado de "MorumBIS".

CEO da concessionária responsável pelo estádio, Eduardo Barella reforçou o compromisso histórico do Pacaembu, que permanecerá com o nome original da fachada: Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. O complexo é tombado e, por isso, não poderia ter a fachada alterada.

Segundo os executivos, as negociações entre Mercado Livre e Pacaembu iniciaram em junho de 2023.

Durante o período de conversas, a Allegra Pacaembu afirmou que recebeu outras propostas, mas o Mercado Livre acabou se encaixando mais com o pensamento que a concessionária tem para o estádio, que está em fase final de reforma.

A reinauguração do complexo do Pacaembu está prevista para o dia 29 de junho deste ano — era para ter ocorrido em janeiro, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. "Nós vamos cumprir e o Mercado Livre estará presente em todas os eventos que faremos para a nova abertura do estádio", destacou Barella.

A ideia, segundo Barella, é que o complexo do Pacaembu funcione diariamente com eventos além dos jogos de futebol e isso é um dos fatores que atraiu o Mercado Livre. "O Pacaembu terá equipamentos de exercícios para a população usar, o hotel, escritório, centro de convenções. Isso permite com que haja uma movimentação grande e a marca estará exposta em todos esses locais", comentou o CEO da Allegra Pacaembu.