Quem é Dimas, jogador do sub-20 do Corinthians envolvido em morte de jovem

Pelo Corinthians, Dimas atuou em 12 partidas em 2023 e não marcou nenhum gol. O atleta jogou em três campeonatos da categoria: Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Dimas não iniciou como titular em nenhum duelo e saiu do banco de reservas apenas no segundo tempo. Ele não foi inscrito na Copinha desde ano.

O jogador virou notícia na madrugada de ontem (30) para hoje (31) depois da morte de uma jovem com quem ele teve um encontro. O caso está no 52º DP do Parque São Jorge e foi registrado como morte suspeita.

Após o ocorrido, Dimas desativou os comentários no Instagram. A conta do jogador é aberta e conta com mais de quatro mil seguidores.