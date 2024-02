Oliveira Andrade critica Record após demissão: 'Me levaram ao inferno'

O narrador Oliveira Andrade foi demitido da Record após trabalhar em dois jogos no Campeonato Paulista e criticou a emissora.

O que aconteceu

Oliveira disse que não sabe qual foi o motivo exato que causou sua demissão. Ele foi contratado para integrar a equipe do Paulistão junto com Casagrande e Sálvio Spínola.