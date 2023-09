Por que a premiação da Copa do Brasil é maior que a do Brasileiro?

O São Paulo vai receber, ao todo, R$ 88,7 milhões pela campanha do título da Copa do Brasil 2023. Só na final, foram R$ 70 milhões em premiação. Enquanto isso, a premiação para o Palmeiras, que ganhou o Brasileirão no ano passado, foi de R$ 45 milhões. Mas por que existe essa diferença tão grande?

Por que o prêmio da Copa do Brasil é maior que o do Brasileirão?

A discrepância entre a fatia de premiação paga aos clubes na Copa do Brasil e no Brasileirão surgiu em 2018. No ano anterior, o prêmio da Copa do Brasil foi de R$ 6 milhões, enquanto o Brasileirão pagou R$ 18 milhões.