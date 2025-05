Com marretadas de Neymar Pai, Santos inicia reforma no CT da base

Com a presença de Neymar Pai, o Santos iniciou hoje a demolição da antiga estrutura para as categorias de base no CT Rei Pelé.

O que aconteceu

O Santos vai erguer um pavimento ao lado do campo 1 do CT Rei Pelé, utilizado pela base e algumas vezes pelas Sereias da Vila. A estrutura anterior está sendo demolida.

A obra tem a intermediação de Neymar Pai, que acionou parceiros para viabilizar a reforma sem custos para o Santos. Ele já havia viabilizado melhoras na Vila Belmiro e no setor do elenco profissional no CT.