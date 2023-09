Padre são-paulino conta que abençoou o Morumbi antes da Copa do Brasil

Relação com diretores. "Eu não sou só um padre que celebra, eu sou um torcedor também. Isso gera um sentimento, uma afeição. Tenho muito carinho pela diretoria. No dia depois da vitória sobre o Corinthians, o Casares me ligou para fazermos um post juntos no Instagram porque ele queria mostrar para todos os são-paulinos a benção que eu havia dado. Fiz com muito carinho. Abençoo não só para ganhar, mas para que seja um lugar de paz, mas claro que quero que meu time ganhe."

Morumbi sediou dois eventos

O estádio do Tricolor foi sede de um evento prévio e de divulgação do Desperta Brasil na véspera da semifinal contra o Corinthians. O vídeo postado pelo padre com o presidente Julio Casares é desse evento.

Já no dia 10 deste mês, duas semanas antes da final no estádio, o Morumbi sediou o Desperta Brasil propriamente dito. O evento contou novamente com a presença do padre Adriano Zandoná e diversos outros artistas e membros de comunidades religiosas.