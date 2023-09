PVC: 'O campeão da Copa do Brasil estará em paz, e o vice em crise'

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira que o título da Copa do Brasil está aberto e será um divisor de águas para São Paulo ou Flamengo na temporada 2023. Segundo ele, quem ganhar estará em paz, e quem perder mergulhará na crise.

Paz para o campeão, crise para o vice: "A gente conhece o futebol brasileiro: segunda-feira o campeão vai estar em paz e o vice-campeão vai estar em crise. E o jogo está 1 a 0. Eu tenho dito, desde que eliminou o Palmeiras, que o São Paulo vai ser campeão, meio por mística, meio por entendimento de olhar e você ter a sensação do que está acontecendo. Em 2013, eu entrei na concentração do Flamengo, antes do primeiro jogo da semifinal contra o Goiás, saí, entrei no ar e falei que o Flamengo ia ser campeão, porque eu tive a impressão. Sabe quando você entra no ambiente e tem uma luz de campeão? Às vezes acontece isso, nem sempre se confirma".

'A decisão está completamente aberta': "Eu acho que o São Paulo vai ser campeão, mas isso não quer dizer nada, está 1 a 0. Dos últimos oito jogos entre Flamengo e São Paulo, o Flamengo ganhou seis, empatou um e perdeu no domingo passado. Então, a decisão está completamente aberta".