Como Flamengo vai mudar patrocinadores na camisa para manter R$ 250 mi

O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o novo patrocínio do clube com a Shoppe, empresa de varejo, para as mangas da camisa. Isso representará um rearranjo nos patrocinadores do clube. Ao final, o Rubro-negro deve manter o patamar atual de R$ 250 milhões de receita com seu uniforme.

A Shopee entrará nas mangas da camisa no lugar da rede social Kwai. Seu contrato será de R$ 12 milhões por ano. A mídia social chinesa deve continuar como parceira do Rubro-Negro, mas fora do uniforme do clube. Seu contrato era R$ 2 milhões inferior ao novo parceiro.

Com a chegada da Shopee, o Flamengo vai recusar a proposta de renovação do Mercado Livre para as costas da camisa. A proposta feita pelo outro gigante do varejo para renovar foi inferior ao desejado pelo clube. Até ano passado, a empresa pagava R$ 22 milhões.