Como aumento da dívida do Galo em R$ 90 milhões explica venda de Paulinho

Há cinco anos os empresários da família Rubens e Rafael Menin, e o banqueiro Ricardo Guimarães assumiram a gestão do clube. A partir daí, passaram a gastar bastante com o futebol, mas prometiam quitar as dívidas a longo prazo. O plano não deu certo.

Em 2023, o clube virou SAF e os mesmos empresários o compraram. Ao final do ano, houve uma redução brutal da dívida, que caiu de R$ 2,1 bilhão para R$ 1,310 bilhão. Motivo: foi descontado o valor do débito dos Menin (que virou participação) e houve um investimento para redução do passivo.

Mas, de novo, não houve solução para a dívida bancária. Tanto que o débito com bancos saltou para R$ 507 milhões em 2024. Além disso, há uma dívida pela construção da Arena MRV de R$ 410 milhões. Neste caso, o valor caiu. Ou seja, o Galo deve cerca de R$ 900 milhões atrelados a juros Selic, que estão em trajetória ascendente.

Houve ainda crescimento nas contas para pagar: R$ 129 milhões contra R$ 36 milhões no ano anterior.

E isso ocorreu em um ano em que o Galo arrecadou R$ 657 milhões. É um valor com incremento de mais de R$ 200 milhões em relação ao ano anterior, o que se explica pelas receitas da Arena MRV, premiações no futebol e vendas de jogador.

O montante seria suficiente para pagar as despesas do clube já que houve um superávit operacional de R$ 8 milhões. Até porque o clube se conteve em investimentos no futebol. O problema é que há o passivo da dívida bancária.