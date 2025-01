Por que CBF mudou regra da Copa do Brasil que beneficiava clubes grandes

Na Copa do Rey, há jogo único até a semifinal. Nessa partida, no caso de empate, há disputa de pênaltis.

Na FA Cup, os dois times, independentemente da sua tradição, também têm tratamento igual. No caso de empates, há um segundo jogo. E, se persistir a igualdade, prorrogação e pênaltis para decidir a vaga.

Após a mudança nas regras, a CBF recebeu reações de times. Uma equipe grande reclamou da mudança. Entre as federações estaduais, no entanto, houve mais elogios do que críticas.

A Copa do Brasil ainda é uma competição com mais privilégio para grandes. Primeiro, é menor do que seus pares europeus. Na Espanha e na Inglaterra, há uma acesso a cerca de 120 equipes. Os ingleses têm uma fase de qualificação ainda maior, com acesso a ligas amadoras.

No Brasil, são 92 clubes. E a premiação continua bastante concentrada no final, com o campeão levando parte significativa dos prêmios.

Houve uma compensação para os times grandes. O novo regulamento estabeleceu estádios com uma capacidade mínima de 4 mil lugares. Assim, evita-se locais com condições piores para os jogos.