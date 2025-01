De volta à Globo, Carioca recupera valor após briga e ultrapassa R$ 100 mi

Não se sabe exatamente as condições acertadas pela Brax com o Vasco. O clube cruzmaltino trabalhava para estar no mesmo patamar de Fluminense e o Botafogo. É possível arrecade um pouco menos por ter aderido depois.

Já os clubes pequenos terão cotas em torno de R$ 2,6 milhões.

É inegável que, desde a briga entre Flamengo e Globo, os estaduais em geral perderam valor de mercado. Mas o Carioca chegou a um poço onde arrecadava muito menos do que a atração.

Depois de cinco anos, o campeonato pelo menos gera aos clubes grande cotas em patamares mais próximos ao do passado. E a briga judicial entre Globo e Ferj, que prometia durar anos e discutia milhões, já foi resolvida entre as partes com o fim do litígio no segundo semestre do ano passado.