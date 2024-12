Patrocínio do São Paulo desvalorizado expõe inflação de Bets. Há uma bolha?

Para darmos um exemplo, o Flamengo, dono do maior patrocínio, saltou de um contrato com o BRB de R$ 45 milhões para R$ 105 milhões da Pixbet em 2024.

Os maiores contratos - Flamengo, Corinthians e Palmeiras - já passam da casa de R$ 100 milhões. Nem a Crefisa, parceira por anos, se sustentou na camisa alviverde diante dos valores da Sportingbet.

O que explica essa inflação nos patrocínios? Esses montantes são sustentáveis a longo prazo ou são mais uma bola no futebol brasileiro?

O salto nos valores de patrocínios ocorre no período em que o governo estabelece a regulamentação do funcionamento das casas de apostas. Esse processo será concluído agora e, no início de 2025, as Bets terão suas autorizações definitivas de funcionamento dadas pelo Estado.

É portanto uma época de consolidação do mercado em que algumas casas de apostas vão se fixar no mercado e outras perecer. E a exposição, em placas e camisas de times, é o principal meio de comer uma fatia do bolo.

Há uma opinião corrente entre agentes do mercado que as casas de apostas sabem que pagam hoje valores muito maiores do que valem as camisas brasileiras. E há uma expectativa entre quem negocia esses acordos de que o investimento cairá após o mercado se consolidar, isto é, depois de uns anos de regulação.