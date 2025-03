Super Mundial de clubes vai distribuir R$ 5,8 bi em prêmios para os clubes

A Fifa considera como a maior premiação já paga por um torneio de clubes considerando o fato de que são no máximo sete partidas realizadas. A estratégia da entidade foi utilizar todos os recursos arrecadados com a competição, fora os cursos para organização, para repasse aos times participantes com o objetivo de torna-la mais atrativa.

Além disso, será destinado um valor para clubes não incluídos no Mundial a título de solidariedade. O valor total ainda não está definido pois dependerá da receita comercial final do evento. A expectativa da Fifa é de que esses recursos adicionais para times pelo mundo atinjam um patamar de até US$ 250 millhões (R$ 1,4 bilhão) em caso de cumprir as metas financeiras.

Até agora, a Fifa fechou um acordo mundial de direitos de TV com a DAZN que é estimado em US$ 1 bilhão. Além disso, tem cotas de patrocínio como Coca-Cola, Inbev e Bank of America. No final do ano, a Fifa iniciou a venda de ingressos para os jogos, além de pacotes de hospitality.

Segundo a Fifa, a estimativa é de US$ 2 bilhões (R$ 11,6 bilhões) em receitas no total. Ou seja, o restante do dinheiro será usado para custos da competição, já que a entidade não usará recursos próprios.

Quanto às regras de distribuição do dinheiro, há um debate na Fifa sobre se as cotas seriam igualitárias e de acordo com classificação ou se haveria valores diferenciados para clubes por conta de suas marcas. Os times europeus demandam remunerações superiores aos outros por suas marcas globais.