Cuiabá criticou órgão da CBF após calotes; caso do Santos justifica queixas

O blog ouviu duas pessoas que atuam no tribunal da CBF e constatou que há razão na crítica de Dresch. Por que? 1) O CNRD demora muito mais do que as cortes da Fifa em seus julgamentos 2) o órgão tem dado parcelamentos generosos para os devedores, o que não ocorre no tribunal da federação internacional.

A estimativa de um advogado é de que o CNRD demora o triplo do tempo da corte da Fifa para julgar um caso. E quem conhece a estrutura do tribunal reconhece que há falta de estrutura para julgar o volume de processos.

Em paralelo, o CNRD decidiu implantar um plano coletivo de pagamento de dívidas quando o clube é credor de várias empresas, pessoas ou clubes. Desta forma, costuma conceder prazos dilatados para pagamento.

Um exemplo é do próprio Santos, citado pelo presidente do Cuiabá. No ano passado, em outubro, o clube teve seu plano concedido no tribunal. O blog teve acesso às condições de pagamento. E são generosas.

A dívida total era de R$ 42,5 milhões, sendo que R$ 11 milhões são com o Cuiabá (pela compra de Joaquim). O parcelamento foi feito por seis anos, isto é, até 2031. Há pagamentos mensais e semestrais, além de 5% de retenção da receita da Copa do Brasil.

Pelas condições postas, o Santos vai pagar R$ 4,26 milhões aos seus credores em 2025, primeiro ano do acordo. Ou seja, só quitará 10% do total. Os pagamentos vão aumentando em volume durante os anos. Passa para R$ 6,3 milhões de 2027 a 2031.