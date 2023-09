O valor do patrocínio atualmente é de R$ 45 milhões anuais e vai até o final do ano, em uma extensão por seis meses. Isso porque o Flamengo e BRB negociam itens para um acordo maior, inclusive uma possível venda de parte deste banco.

Essas discussões já se estendem desde o ano passado porque não há divergências entre as partes. Tanto sobre a negociação do clube quanto sobre o valor do patrocínio.

Para manter o BRB como master, o Flamengo quer um aumento do valor a ser pago pelo banco. Hä uma possibilidade ainda de deslocar o BRB para outro lugar do uniforme para manter a parceria.

A prioridade do Flamengo continua ser fechar com o banco para o espaço principal da sua camisa. Mas, se as condições não forem consideradas as ideais, o clube tem como opção o valor de R$ 170 milhões oferecido pela Pixbet.