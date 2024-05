Flamengo obtém reajuste de maior patrocinador e se aproxima do Corinthians

O Flamengo e a Pixbet chegaram a um acordo para reajuste do acordo de patrocínio master do clube. O novo contrato representou um aumento de R$ 45 milhões em dois anos em relação ao antigo. Com isso, o montante ficou próximo do obtido pelo Corinthians com a VaideBet.

O acordo de Flamengo e Pixbet para 2024 e 2025 era de R$ 85 milhões por ano, em condições aprovadas no ano passado. Mas, depois disso, vários clubes conseguiram contratos altos o que gerou uma inflação no mercado.

O principal deles foi o do Corinthians com R$ 120 milhões pela VaideBet. Como revelou o colunista Juca Kfouri, do UOL, uma empresa levou comissão nesse acordo e repassou dinheiro para outra agência.