Fundo do São Paulo arrecadou R$ 135 milhões e abateu só parte das dívidas

Apesar disso, o abatimento da dívida foi menor do que o montante que entrou de investidores. Explica-se: o clube teve outras pendências para quitação. Entre elas, estão outras dívidas, tributos e despesas correntes do São Paulo. Lembremos, o clube estava no vermelho no final do ano.

Com isso, a dívida bancária do São Paulo caiu para R$ 239 milhões no momento.

Foram arrecadados todos os valores programados para os contratos disponíveis até agora, isto é, dinheiro a receber do São Paulo. A visão da diretoria do clube é de que houve boa aceitação do mecanismo financeiro no mercado. A captação de recursos continua para levantar o restante do previsto.

Mas é um fato de que, com os compromissos se acumulando, o São Paulo não conseguiu abater sua dívida bancária no mesmo volume do dinheiro que entrou pelo fundo.

Por conta do FIDIC, o São Paulo tem restrições orçamentárias de gasto do futebol. A despesa não pode ser maior do que 50% da receita ou R$ 350 milhões. E o clube tem que dar superávit.