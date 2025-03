Fifa analisa aumentar número de seleções em Copas masculina e feminina

Um porta-voz da Fifa confirmou a proposta que será analisada.

"Uma proposta para analisar uma Copa com 64 times para celebrar o centenário da Copa do Mundo em 2030 foi espontaneamente levantada por um membro do Conselho da Fifa na parte de miscelânea da agenda perto do final da reunião do Conselho da Fifa ocorrida em cinco de março de 2025. A ideia foi recebida já que a Fifa tem o dever de analisar qualquer proposta de um dos membros do Conselho".

Mas, anteriormente, a entidade tinha se mostrado contrária a mais jogos na América do Sul na Copa de 2030. Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber, cada um, uma partida do Mundial em comemoração ao centenário da competição.

Ao mesmo tempo, é discutida a expansão do Mundial feminino para 48 times para a edição de 2031, depois da Copa no Brasil, que será em 2027. Essa proposta tem mais adesão no momento dentro do Conselho da Fifa, segundo apurou o blog.

"Talvez, talvez, possa aumentar o número de participantes de 32 para 48 times", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, sobre a escolha da Copa de 2031 e 2035. Países de Concacaf, Europa e África poderão participar na rotação.