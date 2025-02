Vasco: Dívida com clubes pode complicar recuperação judicial, diz Mattos

O Vasco entrou com um pedido de recuperação judicial para quitar suas dívidas, mas pode ter problemas por conta de um débito de quase R$ 180 milhões com outros clubes, disse Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (27).

O colunista explicou que Vasco incluiu as dívidas com clubes no processo de recuperação judicial - o que é legalmente controverso. Isso pode dar brechas para problemas para o clube no futuro.