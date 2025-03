Vasco e Flamengo têm prejuízo na semifinal do Carioca, e só Botafogo lucra

Realizada no Estádio Nilton Santos, a semifinal do Carioca gerou prejuízo para Vasco e Flamengo. Já o Botafogo, que tem a concessão da arena, ficou no lucro com o aluguel.

A diretoria do Vasco decidiu realizar a partida no Nilton Santos em vez do Maracanã. Foram apresentadas duas justificativas: o tratamento ruim dado pelo Flamengo no Maracanã e o fato de o rival não ceder receitas de camarotes e bebidas.

Houve um impacto positivo para o Vasco no desempenho esportivo já que o Flamengo esteve mais desconfortável em campo, embora tenha vencido a partida.