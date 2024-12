Palmeiras é o 3º: Veja o ranking de patrocínios milionários dos clubes

Ranking

Veja os maiores acordos de patrocínio máster

Flamengo ( PixBet ) - R$ 115 milhões/ano

) - R$ 115 milhões/ano Corinthians (Esportes da Sorte) - R$ 103 milhões/ano

Palmeiras ( Sportingbet ) - R$ 100 milhões/ ano

) - R$ 100 milhões/ ano Vasco ( Betfair ) - R$ 70 milhões/ano

) - R$ 70 milhões/ano Atlético-MG ( H2Bet ) - R$ 60 milhões/ano

) - R$ 60 milhões/ano Santos ( Blaze ) - R$ 55 milhões/ano

) - R$ 55 milhões/ano São Paulo ( Superbet ) - R$ 52 milhões/ano

) - R$ 52 milhões/ano Fluminense ( Superbet ) R$ 42 milhões/ano

) R$ 42 milhões/ano Cruzeiro ( Betfair ) - R$ 40 milhões/ano

) - R$ 40 milhões/ano Grêmio e Internacional (ambos Banrisul ) - R$ 30 milhões/ano

) - R$ 30 milhões/ano Fortaleza ( Novibet ) - 17,5 milhões/ ano

Grandes no mercado

Atual campeão do Brasileiro e Libertadores, o Botafogo negocia com um novo patrocinador. O vínculo com a Parimatch chega ao fim neste ano e a patrocinadora, inclusive, fez uma postagem em tom de despedida após as conquistas do Alvinegro na temporada.

Grêmio e Internacional também "estão no mercado". Os dois clubes são patrocinados pelo Banrisul e o contrato se encerra ao fim do ano. Houve papo para renovação com a dupla Gre-Nal, mas as partes ainda não encontraram um denominador comum. Os clubes receberam contatos de outras empresas.