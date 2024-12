Flamengo vai gerar debate ao mirar quebra de cultura com diretor português

O discurso de Bap - que diga-se, vem desde a campanha - é de que o departamento tem que ser gerido sem a interferência de opiniões contaminadas pela emoção como são as de dirigentes amadores. Torcedores dos times costumam se irritar, se exaltar e tomar decisões não baseadas na racionalidade.

O próprio Bap admitiu que sua primeira leitura de um jogo (perdido) é de que os jogadores não se dedicaram e o árbitro prejudicou o time. E que só da segunda vez que assiste aos jogos que analisa de forma fria.

Boto terá a missão, portanto, de receber diretrizes do Conselho Diretor e traduzi-las em ações tomadas supostamente com as melhores práticas de eficiência do futebol. Sem viés, sem pitis.

Não é uma tarefa fácil em um ambiente como o futebol brasileiro, com certezas arraigadas. Haverá um desafio de se contrapor à própria cultura impregnada no país em dirigentes (mesmos aqueles com formações empresariais), torcedores e imprensa.

Quando estiver ganhando, tudo serão flores. Mas, nas crises, o modelo será duramente testado. Aliás, mesmo na atual janela de transferência, contratações menos midiáticas também sofrerão questionamentos.

A decisão de dar a Boto a prerrogativa de manter ou não Filipe Luís já foi bastante discutida entre jornalistas. Houve um estranhamento de que um treinador campeão, claramente bem sucedido no seu início de carreira, tenha sido submetido a uma espécie de vestibular para ficar.