Como o Palmeiras tem dinheiro para contratações milionárias na janela

É mais do que o Botafogo ou o Flamengo, por exemplo, gastaram no meio do ano passado.

Um raciocínio óbvio aponta que as expressivas vendas de garotos da base, Endrick, Estêvão, Luís Guilherme e Artur proporcionou esse dinheiro. Mas é suficiente? O clube teria de cobrir outros gastos?

Pois bem, o balancete do Palmeiras de outubro mostrou uma receita de R$ 442 milhões com negociações de jogadores - Estêvão não está nesta conta. A receita total foi de R$ 1,046 bilhão.

O superávit no período foi de R$ 191 milhões. Mais importante, o EBITIDA chegou a R$ 361 milhões. Trata-se de um indicador importante para avaliar o potencial de geração de caixa de uma empresa. É com o caixa que a agremiação pode investir, no caso de times de futebol, em contratações.

Mas, quando o clube está endividado, esse valor tem que ser destinado ao passado. Só que o Palmeiras, pelo balancete de outubro, teve uma variação bem pequena na sua dívida líquida, que está entre R$ 400 e 500 milhões. Ou seja, não há herança maldita a ser paga.

Para 2025, haverá o registro da operação de Estêvão ao Chelsea. O valor bruto é de 45 milhões de euros garantidos, mais 16 milhões de euros em metas. O Palmeiras fica com 70% do montante, Ou seja, garante R$ 203 milhões. Mas o valor pode ir a R$ 274 milhões com os gatilhos.