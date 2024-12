Com Bap, Flamengo vai rever plano de estádio e deve prolongar construção

O projeto do estádio do Flamengo tem uma previsão de ser construído até 2029. Era a estimativa da atual diretoria de Rodolfo Landim e do compromisso feito com a prefeitura do Rio de Janeiro. Mas isso vai mudar com a nova gestão rubro-negra.

Empossado nesta terça-feira, o futuro presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, admite que pode prolongar esse período de construção e de inauguração para não comprometer as finanças do clube. O assunto já vinha sendo discutido durante a campanha dentro do grupo que vai compor a nova diretoria.

"Nós não vamos endividar o clube a pontos que em algum momento, ao longo dessa trajetória, a gente tem que virar SAF. Não vamos fazer isso. Então, vamos buscar o dinheiro dentro de casa, tem que aumentar o faturamento, aumentar a margem operacional e isso aí deve trazer um dinheiro adicional. É importante se isso acontecer em quatro anos. Se acontecer em cinco, vamos fazer em cinco. Se for em seis, nós vamos fazer em seis mas não vamos nem comprometer".