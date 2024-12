Fundo de dívidas do São Paulo será encerrado se conta do futebol estourar

Durante o programa "Finanças do Esportes", o colunista PVC, do UOL, revelou que o departamento de futebol do clube questionava esse valor e tentava aumentar o teto. A tentativa não foi bem-sucedida, o fundo rejeitou e o presidente Julio Casares manteve o limite. No encontro, o clube se comprometeu, de novo, a trabalhar dentro do custo acertado.

Depois da revelação, o clube soltou uma nota contestando informações da imprensa. Mas confirmou uma reunião do futebol com o fundo Galápagos para "buscar soluções para o cumprimento do teto orçamentário de R$ 350 milhões por ano, encontro este considerado positivo por todos".

Pelas regras de funcionamento do fundo, o dinheiro captado com investidores é repassado ao clube para quitação de dívidas. Depois, é descontado de um recebível do São Paulo, e assim, sucessivamente.

Só que, se o fundo constatar que o clube extrapolou os gastos com o futebol, há o vencimento dos valores. Ou seja, o fundo recebe a quitação dos valores que já emprestou e encerra a operação. Não repassa mais dinheiro ao clube, e devolve aos investidores o que captou.

Para isso, o fundo vai analisar constantemente as contas do clube em períodos trimestrais. Se o valor estourar, já pode encerrar as operações. É importante lembrar que o São Paulo pode aumentar sua arrecadação, e vender jogadores, o que proporciona a possibilidade de gastar mais com o futebol. Afinal, a despesa permitida aumenta conforme a receita.

Outro ponto relevante é que a conta não considera despesas meramente contábeis como amortizações, apenas aquelas que de fato têm impacto no caixa.